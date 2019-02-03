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تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة جرول، في العثور على مواطن في العقد الرابع من العمر متوفى بين عمارتين بعد سقوطه من الدور التاسع بحي الشهداء.
وتفصيلاً وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الخليج 365 باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة والهلال الأحمر إثر بلاغ بسقوط شخص في العقد الرابع بحي الشهداء من الدور التاسع بين عمارتين ما أدى إلى وفاته.
وبناء عليه فتح مركز شرطة جرول بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق في حيثيات القضية والأسباب التي أدت لسقوطه من أعلى الأبراج السكنية ثم وفاته، تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة، واستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
مكة.. العثور على مواطن متوفى بعد سقوطه من الدور التاسع لبرج سكنيهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-03
تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة جرول، في العثور على مواطن في العقد الرابع من العمر متوفى بين عمارتين بعد سقوطه من الدور التاسع بحي الشهداء.
وتفصيلاً وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الخليج 365 باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة والهلال الأحمر إثر بلاغ بسقوط شخص في العقد الرابع بحي الشهداء من الدور التاسع بين عمارتين ما أدى إلى وفاته.
وبناء عليه فتح مركز شرطة جرول بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق في حيثيات القضية والأسباب التي أدت لسقوطه من أعلى الأبراج السكنية ثم وفاته، تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة، واستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:32 PM
شرطة جرول تحقق في حيثيات الواقعة والأسباب التي أدت إلى مصرعه
تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة جرول، في العثور على مواطن في العقد الرابع من العمر متوفى بين عمارتين بعد سقوطه من الدور التاسع بحي الشهداء.
وتفصيلاً وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الخليج 365 باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة والهلال الأحمر إثر بلاغ بسقوط شخص في العقد الرابع بحي الشهداء من الدور التاسع بين عمارتين ما أدى إلى وفاته.
وبناء عليه فتح مركز شرطة جرول بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق في حيثيات القضية والأسباب التي أدت لسقوطه من أعلى الأبراج السكنية ثم وفاته، تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة، واستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
، مكة.. العثور على مواطن متوفى بعد سقوطه من الدور التاسع لبرج سكني ،
المصدر : الخليج 365
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