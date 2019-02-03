، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ 5 عصرًا وتستمر إلى 11 مساء و"الدفاع المدني" يحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه، أم الدوم، الخرمة، الموية، وظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرًا، وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

