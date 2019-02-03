، وفاة والد الزميل "العتيبي " ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي اليوم والد الزميل بدر العتيبي مراسل صحيفة "الخليج 365" بمنطقة القصيم، بعد معاناة مع المرض وقد أديت عليه الصلاة اليوم في منطقة القصيم.

"الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لإخوان وأقارب الفقيد، وللزميل العتيبي بالعزاء والمواساة، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون.