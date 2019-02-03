- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - توفي اليوم والد الزميل بدر العتيبي مراسل صحيفة "الخليج 365" بمنطقة القصيم، بعد معاناة مع المرض وقد أديت عليه الصلاة اليوم في منطقة القصيم.
"الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لإخوان وأقارب الفقيد، وللزميل العتيبي بالعزاء والمواساة، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
وفاة والد الزميل "العتيبي "صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
توفي اليوم والد الزميل بدر العتيبي مراسل صحيفة "الخليج 365" بمنطقة القصيم، بعد معاناة مع المرض وقد أديت عليه الصلاة اليوم في منطقة القصيم.
"الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لإخوان وأقارب الفقيد، وللزميل العتيبي بالعزاء والمواساة، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:01 PM
توفي اليوم والد الزميل بدر العتيبي مراسل صحيفة "الخليج 365" بمنطقة القصيم، بعد معاناة مع المرض وقد أديت عليه الصلاة اليوم في منطقة القصيم.
"الخليج 365" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لإخوان وأقارب الفقيد، وللزميل العتيبي بالعزاء والمواساة، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
، وفاة والد الزميل "العتيبي " ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد الزميل "العتيبي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.