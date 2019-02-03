، الأميركي داستن جونسون يحقق لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق الأميركي داستن جونسون، المصنف الثالث عالمياً، لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، التي أقيمت على ملاعب الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي البطولة المعروفة عالمياً بـ"الجولة الأوروبية للمحترفين".
وقد حصد الأميركي جونسون بذلك الجائزة المالية المخصصة لصاحب المركز الأول؛ وهي 535 ألف دولار، من إجمالي الجوائز المرصودة للبطولة والبالغة 3.5 مليون دولار متفوقاً على منافسه الصيني هاوتونغ لي الذي حل ثانياً.
وأبدى ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، سعادته باستضافة هذه البطولة العالمية وقال: "سعداء بنجاحها على جميع الأصعدة، وخصوصاً مع الإقبال الكبير على الفعاليات المصاحبة للبطولة، ونتوقع أن نجني ثمار هذه الخطوة قريباً مع انتشار اللعبة بين مختلف الأعمار وخصوصاً الصغار".
وأضاف الرميان: نبارك للنجم الأميركي داستن جونسون حصوله على اللقب، كما نشكر جميع اللاعبين على جهدهم وعطائهم وحضورهم لهذا المحفل والمساهمة معنا في كتابة تاريخ جديد لرياضة الجولف بالسعودية.
الأميركي داستن جونسون يحقق لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
حقق الأميركي داستن جونسون، المصنف الثالث عالمياً، لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، التي أقيمت على ملاعب الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي البطولة المعروفة عالمياً بـ"الجولة الأوروبية للمحترفين".
وقد حصد الأميركي جونسون بذلك الجائزة المالية المخصصة لصاحب المركز الأول؛ وهي 535 ألف دولار، من إجمالي الجوائز المرصودة للبطولة والبالغة 3.5 مليون دولار متفوقاً على منافسه الصيني هاوتونغ لي الذي حل ثانياً.
وأبدى ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، سعادته باستضافة هذه البطولة العالمية وقال: "سعداء بنجاحها على جميع الأصعدة، وخصوصاً مع الإقبال الكبير على الفعاليات المصاحبة للبطولة، ونتوقع أن نجني ثمار هذه الخطوة قريباً مع انتشار اللعبة بين مختلف الأعمار وخصوصاً الصغار".
وأضاف الرميان: نبارك للنجم الأميركي داستن جونسون حصوله على اللقب، كما نشكر جميع اللاعبين على جهدهم وعطائهم وحضورهم لهذا المحفل والمساهمة معنا في كتابة تاريخ جديد لرياضة الجولف بالسعودية.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
09:58 PM
حقق الأميركي داستن جونسون، المصنف الثالث عالمياً، لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، التي أقيمت على ملاعب الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي البطولة المعروفة عالمياً بـ"الجولة الأوروبية للمحترفين".
وقد حصد الأميركي جونسون بذلك الجائزة المالية المخصصة لصاحب المركز الأول؛ وهي 535 ألف دولار، من إجمالي الجوائز المرصودة للبطولة والبالغة 3.5 مليون دولار متفوقاً على منافسه الصيني هاوتونغ لي الذي حل ثانياً.
وأبدى ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، سعادته باستضافة هذه البطولة العالمية وقال: "سعداء بنجاحها على جميع الأصعدة، وخصوصاً مع الإقبال الكبير على الفعاليات المصاحبة للبطولة، ونتوقع أن نجني ثمار هذه الخطوة قريباً مع انتشار اللعبة بين مختلف الأعمار وخصوصاً الصغار".
وأضاف الرميان: نبارك للنجم الأميركي داستن جونسون حصوله على اللقب، كما نشكر جميع اللاعبين على جهدهم وعطائهم وحضورهم لهذا المحفل والمساهمة معنا في كتابة تاريخ جديد لرياضة الجولف بالسعودية.
، الأميركي داستن جونسون يحقق لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف ،
المصدر : الخليج 365
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