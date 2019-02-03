

الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء استقبال النساء في الفترة المسائية، في مكتبيها بمدينة أبها ومحافظة النماص، التابعين للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، بدءًا من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.

وأوضحت الأحوال المدنية أن العمل المسائي في المكتبين يبدأ من الساعة الثانية والنصف مساءً وحتى الثامنة مساءً، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع، وعلى من ترغب في زيارة تلك المكاتب حجز موعد إلكتروني مسبق عن طريق موقع الأحوال المدنية الرسمي.

يذكر أن الأحوال المدنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال عملائها من الرجال والنساء، خلال الفترة المسائية في عددٍ من مناطق المملكة، في إطار حرصها على اختصار الوقت وتسهيل تقديم كافة الخدمات لعموم الراغبين في مراجعة المكاتب.

// انتهى //

21:55ت م

0219



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء استقبال النساء في الفترة المسائية، في مكتبيها بمدينة أبها ومحافظة النماص، التابعين للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، بدءًا من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.وأوضحت الأحوال المدنية أن العمل المسائي في المكتبين يبدأ من الساعة الثانية والنصف مساءً وحتى الثامنة مساءً، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع، وعلى من ترغب في زيارة تلك المكاتب حجز موعد إلكتروني مسبق عن طريق موقع الأحوال المدنية الرسمي.يذكر أن الأحوال المدنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال عملائها من الرجال والنساء، خلال الفترة المسائية في عددٍ من مناطق المملكة، في إطار حرصها على اختصار الوقت وتسهيل تقديم كافة الخدمات لعموم الراغبين في مراجعة المكاتب.// انتهى //21:55ت م0219

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية: بدء استقبال النساء في الفترة المسائية عبر مكتبي أبها والنماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.