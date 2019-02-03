شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأحد 3 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت أسعار الذهب أمام الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار بعد أن تراجعت خلال التعاملات اليوم .

سعر الجرام عيار 24 158.95 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 22 145.71 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 21 139.09 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 18 119.22 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 14 92.72 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 12 79.48 ريال سعودي

أوقية الذهب 4,943 ريالًا



الجنيه الذهب 1,113 ريالًا

أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأحد 3 فبراير 2019

