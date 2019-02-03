شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأحد 3 فبراير 2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365- شهدت أسعار الذهب أمام الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار بعد أن تراجعت خلال التعاملات اليوم .
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد:
سعر الجرام عيار 24 158.95 ريال سعودي
سعر الجرام عيار 22 145.71 ريال سعودي
سعر الجرام عيار 21 139.09 ريال سعودي
سعر الجرام عيار 18 119.22 ريال سعودي
سعر الجرام عيار 14 92.72 ريال سعودي
سعر الجرام عيار 12 79.48 ريال سعودي
أوقية الذهب 4,943 ريالًا
الجنيه الذهب 1,113 ريالًا
أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأحد 3 فبراير 2019
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