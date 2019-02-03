شكرا لقرائتكم خبر عن «الشبانة» يوجه بتطوير «وكالات التعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل
وجه وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي تركي الشبانة، بالعمل على إعداد استراتيجية لتطوير الاتحاد، وتحقيق أهدافه والنهوض بعمله ليكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.
وطلع "الشبانة"، خلال استقباله مدير عام الاتحاد، عيسى خيره روبله، على أنشطة وبرامج الاتحاد بعد إقرار الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.
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