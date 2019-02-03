شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليونا لتوسعة طريق الخبر - الظهران والان نبدء بالتفاصيل
وكشف لـ«اليوم» مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي عن بدء أعمال توسعة طريق الخبر - الظهران السريع عند أحد المجمعات التجارية، وذلك بإضافة مسار ثالث بطول 850 مترا باتجاه الظهران، وبطول 1.25 كم باتجاه الخبر ضمن خطة الفرع لإصلاح طريق الظهران - الخبر ورفع مستوى السلامة عليه، مبينا أن خطة الفرع تشمل إصلاح الطريق بالكامل بطول 10 كم بالاتجاهين مع إعادة تخطيط مسارات الطريق لتصبح أربع مسارات لكل اتجاه مع توسعة الطريق عند المجمع التجاري وتغيير الإنارة على الطريق.
وأفاد الغامدي أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال على الطريق خلال 6 أشهر، حيث إنه يجري عمل توسعة الطريق بالتوازي مع أعمال تغيير الإنارة على أن يتم البدء بأعمال إصلاح الطريق بالكشط وإعادة السفلتة بعد الانتهاء من أعمال التوسعة.
وأوضح الغامدي أن هذه الأعمال تأتي لرفع مستوى السلامة وفك الاختناقات المرورية على هذا الطريق الحيوي، والذي يشهد كثافة مرورية عالية، حيث يربط مدينة الظهران بمدينة الخبر.
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