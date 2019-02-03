السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يزور (واس)



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

التقى معالي رئيس وكالة الأنباء

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

بعد ذلك قام مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل فيها.

وقدم مسؤولو "واس" شرحاً لآلية العمل والنشر ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي بمختلف منصاتها.

// انتهى //

21:20ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسالتقى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، في مكتبه بالرياض، اليوم، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، عيسى خيره روبله.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.بعد ذلك قام مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل فيها.وقدم مسؤولو "واس" شرحاً لآلية العمل والنشر ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي بمختلف منصاتها.// انتهى //21:20ت م0215

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