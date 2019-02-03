

نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية ، على منطقة نجران ، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها .

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع .

//انتهى//

20:17ت م

0204



نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية ، على منطقة نجران ، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها .وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 7:20 من مساء اليوم وتنتهي الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع .//انتهى//20:17ت م0204

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.