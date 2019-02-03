السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

دمرت قوة عراقية مشتركة اليوم وكرين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين, بينما أغار الطيران الحربي العراقي على أوكار أخرى في جبال مكحول.

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن "قوة أمنية مشتركة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين تمكنت أثناء تنفيذها واجبين امنيين, الأول في منطقة الأبيض - ناحية العلم, والثاني في منطقة حقول عجيل النفطية ، من تدمير وكرين للإرهابيين احتويا على أرزاق ومواد مختلفة.

كما قصف الطيران الحربي العراقي أوكاراً تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال مكحول بالمحافظة ذاتها.

// انتهى //

19:53ت م

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بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسدمرت قوة عراقية مشتركة اليوم وكرين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين, بينما أغار الطيران الحربي العراقي على أوكار أخرى في جبال مكحول.وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن "قوة أمنية مشتركة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين تمكنت أثناء تنفيذها واجبين امنيين, الأول في منطقة الأبيض - ناحية العلم, والثاني في منطقة حقول عجيل النفطية ، من تدمير وكرين للإرهابيين احتويا على أرزاق ومواد مختلفة.كما قصف الطيران الحربي العراقي أوكاراً تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال مكحول بالمحافظة ذاتها.// انتهى //19:53ت م0201

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