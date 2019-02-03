شكرا لقرائتكم بعد تغريدة النصر والتعاون .. لفت نظر للموظف المسؤول عن تويتر أمانة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الجوف

أصدر أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي المحفوظ لفت نظر إلى الموظف المسؤول عما تم نشره عبر حساب الأمانة الرسمي في “تويتر” والتي لا تمت لعملها بصلة بعد التحقق من إهماله.

وأكد ابن علي أنه لا يمكن التغاضي عن نشر أي مواد غير رسمية عبر حساب الأمانة الرسمي.

وتعرضت أمانة منطقة الجوف لحرج شديد بعد نشر تغريدة مثيرة بالخطأ عن نتيجة مباراة النصر والتعاون، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت التغريدة نُشرت عبر حساب أمانة الجوف الرسمي على تويتر قائلة: الزبيدي هو من اتجه لبيتروس في لقاء النصر والتعاون، شاطرين يالهلال مبروك الدوري.

ليرد حساب أمانة الجوف بتغريدة اعتذار بعد التغريدة المثيرة قائلًا: نبارك للتعاون والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس.

وبعد كتابة التغريدة الثانية، قام حساب أمانة منطقة الجوف بحذف التغريدتين معًا.

ويذكر أن مباراة النصر والتعاون كانت انتهت بفوز التعاون بثلاثية مقابل هدف؛ مما دفع البعض من جماهير النصر للغضب؛ بسبب سوء أداء العالمي بجانب التعليق على بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة.

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