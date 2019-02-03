إصابة طفل وعامل سقطا في بئر عمقها 15 م في الرس

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرس أصيب عامل سوداني الجنسية وطفل بإصابات متفرقة جراء سقوطهما في بئر عميقة في الرس.

وقالت الدفاع المدني في بيان لها: باشر مدني الرس بلاغاً عن سقوط طفل في بئر بعمق ١٥ متراً، تم إخراجه ومعه عامل من الجنسية السودانية حاول إنقاذه قبل وصول الفرق، وتعرضا لإصابات مختلفة.

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