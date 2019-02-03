شكرا لقرائتكم نزاهة تنفي التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت هيئة نزاهة ما تردد عبر وسائل التواصل من التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد.

وردت نزاهة عبر استفسار أحد الأشخاص عن صحة ما تردد من التشهير بالمتورطين في الفساد بالقول: لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من نزاهة ينشر عبر قنواتها الرسمية.

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