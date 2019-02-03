شكرا لقرائتكم أغان وطنية وفقرات منوعة في حفل فنون الباحة بذي عين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- عبدالعزيز العاتي- الباحة

وسط حضور جماهيري مميز، أقامت جمعية الثقافة والفنون بالباحة أمسية غنائية في قرية ذي عين التراثية ضمت عددا من الفنانين المحليين بالمنطقة، وذلك ضمن برنامج الشيخ سعيد العنقري للفنون والذي يهتم بدعم المواهب الفنية بالمنطقة، والاهتمام بتنمية وتطوير الأعمال الفنية بالباحة.

وقد انطلقت الأمسية التي قدمها ناصر العُمري في أجواء قرية ذي عين التراثية الخلابة بأغنية وطنية ثم توالت بعد ذلك فقرات الأمسية وإبداعات الفنانين وسط تفاعل مميز من الحضور والتي أحياها كل من، متعب سعيد الغامدي ومحمد عتيق الغامدي وعبدالله العمُري وعبدالله الصقاعي.

وقد ثمن مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة، علي البيضاني ما تتلقاه الجمعية من دعم مالي من الشيخ سعيد العنقري ضمن برنامجه للفنون بالباحة.

وأوضح أن هذه الأمسية تأتي ضمن برنامج يمتد على مدار العام ويهدف إلى استقطاب المواهب المتميزة ودعمها للوصول إلى مستويات فنية مميزه تماشياً مع توجهات رؤية مملكتنا الغالية 2030.

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