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شكرا لقرائتكم 110 من قادة تعليم الرياض يشاركون في مهارات القرن 21 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
يرعى وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، يوم غد الاثنين، لقاء مبادرة التحول الرقمي في التعليم (مهارات القرن 21) نحو رؤية المملكة 2030.
ويشارك في المبادرة 110 من قادة تعليم الرياض ومسؤولي التحول الرقمي في المدارس.
وفي سياق آخر، يفتتح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان العمري، غدًا، ملتقى “جامعتي بوابة مستقبلي”، والذي تنظمه مدارس المملكة بالشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد ومكتب تعليم الرائد ضمن برامج إدارة التوجيه والإرشاد (الإرشاد التعليمي والمهني).
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