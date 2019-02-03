شكرا لقرائتكم شكوى لأمين عسير.. غبار الطريق يخنق طلاب وأهالي مدينة سلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها طالب أولياء أمور طلاب في مدرسة جابر الأنصاري الابتدائية بمدينة سلطان بأبها، بسفلتة الشارع الترابي مقابل المدرسة الذي تسبب لهم في معاناة كبيرة. ويعاني المعلمون والطلاب وأولياء الأمور من استنشاق الغبار عند مرور السيارات؛ وذلك بسبب الطريق الملاصق لفناء المدرسة، مطالبين بشكل عاجل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتدخل وحل هذه المعاناة، وذلك عبر سفلتة الشارع.

مختارات رسالة سعودة الوظائف تصل للعمالة الأجنبية.. وهذه الحالة خير دليل



توضيح من الجوازات حول تسليم القادمات للعمل بمطار الرياض : من اختصاص مكتب العمل مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر شكوى لأمين عسير.. غبار الطريق يخنق طلاب وأهالي مدينة سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.