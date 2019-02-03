الان تتابع تمخضت أمانة الجوف فولدت لفت نظر لـ”الموظف النصراوي” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر أمين منطقة الجوف، المهندس درويش بن علي المحفوظ، لفت نظر للموظف المسئول عن ما تم نشره عبر حساب الأمانة الرسمي في “تويتر” والتي لا تمت لعملها بصلة بعد التحقق من إهماله، مؤكداً أنه لايمكن التغاضي عن نشر أي مواد غير رسمية عبر حساب الأمانة الرسمي.

وكان الموظف قد نشر تغريدة تتحدث عن مباراة التعاون والنصر في الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء فيها: “الزبيدي هو اتجه لبتروس، شاطرين يالهلال مبروك الدوري”.

واعتذرت أمانة منطقة الجوف، عن التغريدة في محاولة لامتصاص غضب المتابعين بتغريدة لاتخلو من السخرية والإشارة إلى أن السبب حماس الموظف النصراوي قبل أن يتم حذفها هي الأخرى .

وقال فيها : “نبارك للتعاون والخطأ وارد زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس”، إلا أنها سرعان ما حذفتها أيضا.

وأثارت تغريدة الاعتذار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الانتقادات من المتابعين واصفين الحساب بأنه حساب حكومي ولا يمكن أن تنشر فيه تهنئة فريق ووصف أحد القائمين عليه بصاحب النصراوية الطاغية.

وانتصر فريق التعاون على مضيفه النصر ضمن مباريات الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية.