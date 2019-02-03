مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدخل موسوعة "غينيس"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية اليوم تسجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كأكبر بطولة سباق للصقور في العالم، وذلك بتسجيل عدد صقور بلغ 1723 صقرا، تنافست على امتداد 10 أيام خلال الفترة من 25 يناير حتى الأحد 3 فبراير 2018.

وتسلم المدير التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام الحزيمي شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد في المحفل الدولي الأهم والأضخم في عالم الصقور، إذ تم تخصيص جوائز بلغت 17.630.000 ريال، ووسط مشاركة واسعة من السعودية ودول الخليج والعالم.

من جهتها، قالت الممثلة الرسمية لموسوعة "غينيس" العالمية شيدا سوباسي جيميسي "كان لنا الشرف بحضور مسابقات نادي الصقور السعودي التي شارك فيها 1723 صقرا، وهي فئة جديدة تم تسجيلها وفق معايير عالمية".

وأضافت "من المعايير المعتمدة أنه يجب ألا يكون هناك تهديد للحياة، وجميع الصقور المشاركة يجب أن تكون بحالة جيدة، وبعد حصولنا على الرقم الصحيح من إدارة الإحصاءات، يمكنني تأكيد دخول نادي الصقور رسميا في موسوعة غينيس بـ 1723 صقرا، كأكبر سباق للصقور عالميا، هنا في الرياض في 3 فبراير 2019".

وكان نادي الصقور السعودي قد نظم مسابقة الملواح 400 متر لمشاركة الصقور، في أشواط خصصت للسعوديين، وأشواط أخرى دولية، فيما أقيمت اليوم 13 شوطا للكؤوس، لاختيار 39 فائزا، حيث ينال المركز الأول عن كل شوط جائزة قيمتها 500 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والمركز الثالث 100 ألف ريال.