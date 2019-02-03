ولي أمر طالب واثنين من أبنائه يعتدون على معلم في بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

قبضت الأجهزة الأمنية في بيشة على ولي أمر طالب وابنه فيما لا يزال البحث جار عن ثالثهم وذلك بعد تورطهم في الاعتداء على معلم في ابتدائية ببيشة أثناء تأديته مهام عمله داخل الفصل.

وأوضح تعليم بيشة في بيان رسمي أنه عند الثامنة وعشر دقائق من صباح أمس تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى ابتدائية الفاروق، حيث اعتدى أحد الأبناء على معلم في فصله أثناء تأدية عمله بحجة، أنه ضرب أخاه في الصف الثالث.

وأضاف أن قائد المدرسة أبلغ الدوريات الأمنية التي حضرت سريعا وقبضت على ولي الأمر وأحد أبنائه وجاري البحث عن الابن الآخر (المعتدي) الذي هرب من الموقع، حيث تولت الجهات الأمنية القضية وفق المتبع نظاما.

وفيما نقل المعلم إلى مستشفى الملك عبدالله للاطمئنان عليه، وجه مدير التعليم نايف الهاجري، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك.