، تركيا تعتقل ممثلة وتحكم عليها بالسجن بسبب "دور في مسرحية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُرسلت إلى سجن إزمير النسائي

قضت محكمة في تركيا بالسجن على الممثلة المسرحية ناظلي ماساتشي، عامًا وستة أشهر، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، على خلفية مسرحية شاركت بها في عام 2012.

وتم إرسال "ماساتشي" بحسب صحيفة "زمان" التركية، وهي إحدى ممثلي مسرح "يني كابي"، إلى سجن إزمير النسائي غرب تركيا بعد اعتقالها يوم 30 يناير الماضي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وقضت محكمة إزمير بالسجن عاماً وستة أشهر على "ماساتشي" بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، ومحاولة إبعاد الشعب عن الخدمة العسكرية خلال مسرحية سميت.

من جانبها، دعت مادينا شام، إحدى ممثلات مسرح "يني كابي"، الجميع إلى إرسال رسائل إلى "ناظلي"؛ كي لا تترك وحيدة.

وخلال بيان منه عبر "تويتر"، انتقد "باريش أتاتي"، الممثل المسرحي المحظور نشاطه في الكثير من المدن، اعتقال "ماساتشي" طارحًا أمثلة على الضغوط التي يتعرض لها الفنانون في تركيا.

وكانت المتحدثة باسم "الخارجية" الأمريكية "هيذر نوريت"، أبدت قلق بلادها بشأن حرية التعبير في تركيا في تقرير نشرته "الخليج 365" في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن العلاقات الأمريكية- التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية.

وحثّت الخارجية الأمريكية، تركيا، على احترام حريتي التعبير والتجمُّع، وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل، وإطلاق سراح مَن أُوقفوا تعسفاً.