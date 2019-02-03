- 1/2
- 2/2
قضت محكمة في تركيا بالسجن على الممثلة المسرحية ناظلي ماساتشي، عامًا وستة أشهر، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، على خلفية مسرحية شاركت بها في عام 2012.
وتم إرسال "ماساتشي" بحسب صحيفة "زمان" التركية، وهي إحدى ممثلي مسرح "يني كابي"، إلى سجن إزمير النسائي غرب تركيا بعد اعتقالها يوم 30 يناير الماضي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
وقضت محكمة إزمير بالسجن عاماً وستة أشهر على "ماساتشي" بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، ومحاولة إبعاد الشعب عن الخدمة العسكرية خلال مسرحية سميت.
من جانبها، دعت مادينا شام، إحدى ممثلات مسرح "يني كابي"، الجميع إلى إرسال رسائل إلى "ناظلي"؛ كي لا تترك وحيدة.
وخلال بيان منه عبر "تويتر"، انتقد "باريش أتاتي"، الممثل المسرحي المحظور نشاطه في الكثير من المدن، اعتقال "ماساتشي" طارحًا أمثلة على الضغوط التي يتعرض لها الفنانون في تركيا.
وكانت المتحدثة باسم "الخارجية" الأمريكية "هيذر نوريت"، أبدت قلق بلادها بشأن حرية التعبير في تركيا في تقرير نشرته "الخليج 365" في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن العلاقات الأمريكية- التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية.
وحثّت الخارجية الأمريكية، تركيا، على احترام حريتي التعبير والتجمُّع، وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل، وإطلاق سراح مَن أُوقفوا تعسفاً.
تركيا تعتقل ممثلة وتحكم عليها بالسجن بسبب "دور في مسرحية"قاسم الخبراني الخليج 365 2019-02-03
قضت محكمة في تركيا بالسجن على الممثلة المسرحية ناظلي ماساتشي، عامًا وستة أشهر، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، على خلفية مسرحية شاركت بها في عام 2012.
وتم إرسال "ماساتشي" بحسب صحيفة "زمان" التركية، وهي إحدى ممثلي مسرح "يني كابي"، إلى سجن إزمير النسائي غرب تركيا بعد اعتقالها يوم 30 يناير الماضي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
وقضت محكمة إزمير بالسجن عاماً وستة أشهر على "ماساتشي" بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، ومحاولة إبعاد الشعب عن الخدمة العسكرية خلال مسرحية سميت.
من جانبها، دعت مادينا شام، إحدى ممثلات مسرح "يني كابي"، الجميع إلى إرسال رسائل إلى "ناظلي"؛ كي لا تترك وحيدة.
وخلال بيان منه عبر "تويتر"، انتقد "باريش أتاتي"، الممثل المسرحي المحظور نشاطه في الكثير من المدن، اعتقال "ماساتشي" طارحًا أمثلة على الضغوط التي يتعرض لها الفنانون في تركيا.
وكانت المتحدثة باسم "الخارجية" الأمريكية "هيذر نوريت"، أبدت قلق بلادها بشأن حرية التعبير في تركيا في تقرير نشرته "الخليج 365" في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن العلاقات الأمريكية- التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية.
وحثّت الخارجية الأمريكية، تركيا، على احترام حريتي التعبير والتجمُّع، وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل، وإطلاق سراح مَن أُوقفوا تعسفاً.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
07:50 PM
أُرسلت إلى سجن إزمير النسائي
قضت محكمة في تركيا بالسجن على الممثلة المسرحية ناظلي ماساتشي، عامًا وستة أشهر، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، على خلفية مسرحية شاركت بها في عام 2012.
وتم إرسال "ماساتشي" بحسب صحيفة "زمان" التركية، وهي إحدى ممثلي مسرح "يني كابي"، إلى سجن إزمير النسائي غرب تركيا بعد اعتقالها يوم 30 يناير الماضي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
وقضت محكمة إزمير بالسجن عاماً وستة أشهر على "ماساتشي" بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، ومحاولة إبعاد الشعب عن الخدمة العسكرية خلال مسرحية سميت.
من جانبها، دعت مادينا شام، إحدى ممثلات مسرح "يني كابي"، الجميع إلى إرسال رسائل إلى "ناظلي"؛ كي لا تترك وحيدة.
وخلال بيان منه عبر "تويتر"، انتقد "باريش أتاتي"، الممثل المسرحي المحظور نشاطه في الكثير من المدن، اعتقال "ماساتشي" طارحًا أمثلة على الضغوط التي يتعرض لها الفنانون في تركيا.
وكانت المتحدثة باسم "الخارجية" الأمريكية "هيذر نوريت"، أبدت قلق بلادها بشأن حرية التعبير في تركيا في تقرير نشرته "الخليج 365" في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن العلاقات الأمريكية- التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية.
وحثّت الخارجية الأمريكية، تركيا، على احترام حريتي التعبير والتجمُّع، وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل، وإطلاق سراح مَن أُوقفوا تعسفاً.
، تركيا تعتقل ممثلة وتحكم عليها بالسجن بسبب "دور في مسرحية" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعتقل ممثلة وتحكم عليها بالسجن بسبب "دور في مسرحية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.