، المطلق يجيز شراء بطاقات تكافل للتخفيض بالمستشفيات والمستوصفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الأصل فيها أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية

أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بجواز شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات، موضحاً بأن "الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية".

وسئل المطلق اليوم في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى عن حكم شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات؟ فقال: "هذه بطاقات تخفيض وتباع الآن على الناس من أجل أن يستفيدوا منها "حسماً" من المستشفيات والمستوصفات وربما الفنادق والخطوط ونحو ذلك ولا شيء فيها".

‏‫وأضاف " يعني الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية، فشركات الدعاية تقوم بعمل دعاية للشركات الخدمية وتأخذ مقابل هذه الدعاية قيمة هذه البطاقة، والشركات الخدمية تخفّض من أجل شركات الدعاية 10٪ أو 20٪ من أجل التسويق، فهي تخفض هذا تسويقاً، فالمصلحة قائمة وموجودة بين شركة التسويق "الدعاية" وشركة المنتج "شركات الخدمات" وإن شاء الله لا شيء في ذلك.