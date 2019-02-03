، المطلق يجيز شراء بطاقات تكافل للتخفيض بالمستشفيات والمستوصفات ،

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أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بجواز شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات، موضحاً بأن "الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية".
وسئل المطلق اليوم في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى عن حكم شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات؟ فقال: "هذه بطاقات تخفيض وتباع الآن على الناس من أجل أن يستفيدوا منها "حسماً" من المستشفيات والمستوصفات وربما الفنادق والخطوط ونحو ذلك ولا شيء فيها".
وأضاف " يعني الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية، فشركات الدعاية تقوم بعمل دعاية للشركات الخدمية وتأخذ مقابل هذه الدعاية قيمة هذه البطاقة، والشركات الخدمية تخفّض من أجل شركات الدعاية 10٪ أو 20٪ من أجل التسويق، فهي تخفض هذا تسويقاً، فالمصلحة قائمة وموجودة بين شركة التسويق "الدعاية" وشركة المنتج "شركات الخدمات" وإن شاء الله لا شيء في ذلك.
المطلق يجيز شراء بطاقات تكافل للتخفيض بالمستشفيات والمستوصفاتعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-03
أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بجواز شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات، موضحاً بأن "الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية".
وسئل المطلق اليوم في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى عن حكم شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات؟ فقال: "هذه بطاقات تخفيض وتباع الآن على الناس من أجل أن يستفيدوا منها "حسماً" من المستشفيات والمستوصفات وربما الفنادق والخطوط ونحو ذلك ولا شيء فيها".
وأضاف " يعني الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية، فشركات الدعاية تقوم بعمل دعاية للشركات الخدمية وتأخذ مقابل هذه الدعاية قيمة هذه البطاقة، والشركات الخدمية تخفّض من أجل شركات الدعاية 10٪ أو 20٪ من أجل التسويق، فهي تخفض هذا تسويقاً، فالمصلحة قائمة وموجودة بين شركة التسويق "الدعاية" وشركة المنتج "شركات الخدمات" وإن شاء الله لا شيء في ذلك.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
07:46 PM
أكد أن الأصل فيها أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية
أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بجواز شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات، موضحاً بأن "الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية".
وسئل المطلق اليوم في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى عن حكم شراء بطاقات تكافل العربية للتخفيض في المستشفيات والمستوصفات؟ فقال: "هذه بطاقات تخفيض وتباع الآن على الناس من أجل أن يستفيدوا منها "حسماً" من المستشفيات والمستوصفات وربما الفنادق والخطوط ونحو ذلك ولا شيء فيها".
وأضاف " يعني الأصل في بطاقات التخفيض أنها تعاون بين شركات الدعاية والشركات الخدمية، فشركات الدعاية تقوم بعمل دعاية للشركات الخدمية وتأخذ مقابل هذه الدعاية قيمة هذه البطاقة، والشركات الخدمية تخفّض من أجل شركات الدعاية 10٪ أو 20٪ من أجل التسويق، فهي تخفض هذا تسويقاً، فالمصلحة قائمة وموجودة بين شركة التسويق "الدعاية" وشركة المنتج "شركات الخدمات" وإن شاء الله لا شيء في ذلك.
، المطلق يجيز شراء بطاقات تكافل للتخفيض بالمستشفيات والمستوصفات ،
المصدر : الخليج 365
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