، شاهد.. "أم سالم" تهاجم "ناقة" للدفاع عن صغارها.. تعرف عليها وعلى حياتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدّ انتباه المتابعين قيام الطائر المعروف بـ"أم سالم"، بمهاجمة ناقة بكل بسالة واستماتة على الرغم من صغر حجمه وقلة حيلته، وذلك للدفاع عن صغاره وحمايتها من بطش الناقة.

ووثّق مقطع متداول الناقةَ وهي تهوي برأسها لعشّ الطائر محاوِلة أكلَ الصغار، بينما يهاجم الطائر رأس الناقة قاصدًا عينيها، محاولًا منعَها من أكل صغاره.

مقطع آخر وثّقه المهتم بالبيئة والحياة الفطرية ثابت الفضل، أظهر أُنثى طائر "أم سالم" وهي تطعم صغارها في صحاري مركز القصب شرق محافظة شقراء، وكشف المقطع عناية الطائر بعش صغاره من خلال تنظيفه من الشوائب والفضلات.