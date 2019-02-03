، شاهد.. شباب مستهتر يحوّل إحدى الفياض بحائل إلى ميدان تفحيط ،

محمد بن مسعود - الدمام - مطالبات بالقبض عليهم ومحاسبتهم أشدّ الحساب

حوّل مجموعة من الشباب السفهاء إحدى الفياض بحائل إلى ميدانٍ للتفحيط والاستهتار بالسيارات التي يستقلونها بعد أن قضوا وقتاً فيها.

وانتشر خلال اليومين الماضيين في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم نشره من قبل أحد المشاركين في عملية التفحيط بحسابه بالسناب شات؛ يوثق ما يقوم به هو ورفاقه من استهتار وتخريب وقت مغادرتهم إحدى الفياض بحائل؛ حيث علق على المقطع كاتباً: فسقت العالم يوم مشينا عن الفيضة.

وظهر بالمقطع المتداول عدد من السيارات تمارس التفحيط بشكل جائر على نبات الفيضة بقصد التخريب والاستعراض بمركباتهم، ضاربين بالأنظمة عرض الحائط وغير مبالين بأهمية المحافظة على مثل جمال هذه الفياض.

وتسبب انتشار الفيديو في ردود أفعال مجتمعية غاضبة من هذا التصرف، مطالبين بالقبض عليهم ومحاسبتهم أشد الحساب.