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أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية 4110 أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.
ورفع "البلوي" أسمى عبارات الشكر والعرفان لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه منه.
كما هنّأ الفريق "البلوي" كل الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.
من مختلف الرتب والتخصصات.. ترقية 4110 أفراد بحرس الحدودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-03
أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية 4110 أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.
ورفع "البلوي" أسمى عبارات الشكر والعرفان لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه منه.
كما هنّأ الفريق "البلوي" كل الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
07:10 PM
بعد قرار الفريق "البلوي"
أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية 4110 أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.
ورفع "البلوي" أسمى عبارات الشكر والعرفان لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه منه.
كما هنّأ الفريق "البلوي" كل الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.
، من مختلف الرتب والتخصصات.. ترقية 4110 أفراد بحرس الحدود ،
المصدر : الخليج 365
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