، من مختلف الرتب والتخصصات.. ترقية 4110 أفراد بحرس الحدود ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد قرار الفريق "البلوي"

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية 4110 أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.

ورفع "البلوي" أسمى عبارات الشكر والعرفان لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه منه.

كما هنّأ الفريق "البلوي" كل الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.