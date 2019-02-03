، "الفيصل" لاتحاد القدم: يجب على كل لجنة القيام بمهامها وفقاً للأنظمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد التقائه برئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبـي بالعاصمة الرياض، ظهر اليوم الأحد، برئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القـدم قصي الفواز، وأعضاء مجلس إدارته.

واطلع رئيس هيئة الرياضة خلال اللقاء على مهام لجان الاتحاد وسير أعمالها وآلية العمل المتبعة، مشدداً على ضرورة قيام كل لجنة بممارسة اختصاصاتها وأداء مهامها وفقاً لأنظمة ولوائح الاتحاد.

وأكد رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للرياضة على أهمية الشفافية والوضوح في كل القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الاتحاد ولجانه، والحرص على العمل التكاملي بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي.