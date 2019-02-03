تحديد 3 ألوان لفرز «المنقيات» قبل المشاركة بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

حددت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، آلية فرز المنقيات المشاركة في الفعاليات؛ محددة ثلاثة ألوان لهذه العملية هي: «الأخضر والأحمر والأصفر»؛ حيث تهدف الآلية إلى فرز الإبل المشاركة وتوزيعها في مجموعات قبل انتقالها للمهرجان.

وأتاحت إدارة المهرجان الحرية لمالك الإبل المشاركة في عملية فرز إبله وفقًا للآلية المحددة، ليقوم بوضع القلائد المناسبة لكل منقية.

وتنقسم المنقيات إلى أربع فئات: الأولى فئة 100، وتم تحديد ثلاثة ألوان لها لقلائد الفرز وهي «الأخضر والأحمر والأصفر»، أما الفئات الثلاث الباقية وهي «50 و30 و20 إنتاج»، فتمّ اختيار لونين لها فقط للفرز هما «الأخضر والأصفر»، ووفرت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للرعاة أعدادًا كافية من القلائد بمختلف ألوانها لاستبدال التالف منها بحسب الحاجة لذلك.

وأتاحت إدارة المهرجان فترة تسجيل إضافية انتهت يوم الخميس الماضي، وذلك بمبالغ متفاوتة بحسب الفئات المشاركة؛ إذ حددت 100 ألف ريال لفئة 100، و50 ألف ريال لفئة 50، و30 ألف ريال لفئة 30، كما حددت 20 ألف ريال لكل من فئة 20 إنتاج، وفئة الفحل وإنتاجه، وأخيرا 10 آلاف ريال لفئة الفردي .

وبدأت اللجان التحكيمية، اليوم الأحد، استقبال فئة الفحل وإنتاجه لون الشعل، على أن يتم تحكيمها الثلاثاء المقبل موعد انطلاق المهرجان الرسمي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.

وأوضح في وقت سابق المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وعضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان بن حمد الماضي، أن هذه النسخة الثالثة من المهرجان ستشهد السماح بدخول الإبل قبل العرض بـ 48 ساعة، مع وضع ثلاث بوابات للدخول من ثلاث جهات مختلفة على حسب تقسيم مخيمات الملاك .

وأضاف: «أن دخول الإبل سيكون على ثلاث فترات، الأولى من الـ 8.00 صباحًا إلى 10.00 صباحًا بشكل منتظم، وفي حال التأخير خلال النصف ساعة الأولى بعد الـعاشرة ستكون هناك غرامة تأخير مالية قيمتها 10 آلاف ريال، والفترة الثانية من الـ 10.30 إلى 11.00 صباحًا، وستكون الغرامة في حال التأخير 20 ألف ريال، والفترة الثالثة من بعد الـ 11.00 صباحًا، وفيها يمنع الدخول نهائيًا».

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين حدد في وقت سابق موعد إقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة لينطلق في 30 جمادى الأولى 1440هـ (الموافق 5 فبراير 2019م)، ويستمر حتى 17 مارس المقبل.