السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم حرس الحدود يصدر قراراً بترقية (4110) أفراد



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أصدر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية (4110) أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.

ورفع معاليه أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه من لدن سموه .

كما هنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.

// انتهى //

18:41ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأصدر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية (4110) أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.ورفع معاليه أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه من لدن سموه .كما هنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.// انتهى //18:41ت م0186

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