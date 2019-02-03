شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل ووافد سقطا فى بئر بالرس والان نبدء بالتفاصيل

باشر مدني الرس بلاغاً عن سقوط طفل في بئر بعمق 15 متراً، وتم إخراجه ، ومعه عامل من الجنسية السودانية حاول إنقاذه قبل وصول الفرق وتعرضا لإصابات مختلفة.



كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ طفل ووافد سقطا فى بئر بالرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.