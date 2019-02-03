شكرا لقرائتكم خبر عن فحص "الوسائط البحرية "لمعرفة سبب تلوث ساحل الشعيبة والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الفرق الميدانية للهيئة باتخاذ الإجراءات المعنية للتعرف على مصدر التلوث من خلال الوقوف على المصادر المحتملة مثل : مراسي الوسائط البحرية للتحقق من تطبيقها الإجراءات الوقائية لمنع التلوث البحري ، فيما جرى طلب سجل الوسائط البحرية التي أبحرت خلال الـ 72 ساعة الماضية لمنطقة الشعيبة .
وباشرت الفرق مسح ما يقارب 13 كيلو متراً لشاطئ الشعيبة لتحديد المناطق المتأثرة من جراء التلوث ، حيث أظهرت النتائج تأثر الشاطئ الرملي بالزيت بطول 1400 متر وعرض متفاوت يتراوح ما بين 30سنتمتراً إلى 50 سنتيمتراً، وبعمق يتراوح 0.5 سنتيمتر إلى 5 سنتيمترات ، في حين لا تزال أعمال المتابعة الميدانية مستمرة لمراقبة الموقع .
ودعت الهيئة رواد الشاطئ والمتنزهين والصيادين إلى الابتعاد عن منطقة التلوث حفاظاً على صحتهم
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