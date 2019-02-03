شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يتفقد توسعة الساحات الغربية للمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, موقع مشروع توسعة الساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف، يرافقه كلٌ من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني, والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.



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