رابط موقع مكاني Makani لبيع التذاكر .. احجز مكانك وشجع فريقك

رابط موقع مكاني لبيع التذاكر Makani من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، حيث يُمكن لأي مواطن سعودي من خلال موقع مكاني makani حجز وشراء تذاكر كافة مباريات الدوري السعودي بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، ويعتبر موقع مكاني من أفضل المواقع الرياضية لدي محبي كرة القدم وعشاق المنتخب السعودي، والموقع تابعاً للبريد السعودي، ويُمكن حجز التذاكر من خلاله وتسديد قيمتها إلكترونياً بشكل سهل وسريع.

رابط موقع مكاني لبيع التذاكر Makani

يستخدم موقع مكاني أحدث التقنيات والمعايير عالية الجودة، ويتيح شراء تذاكر جميع مباريات المنتخب السعودي ومباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين سواء كانت التذاكر مجانية أو مدفوعة، ويُمكن الدخول على موقع مكاني من خلال رابط موقع مكاني لبيع التذاكر .

طريقة التسجيل على موقع مكاني لبيع التذاكر Makani

يجب التسجيل أولًا في موقع مكاني؛ حتى يُمكن حجز التذاكر والحصول عليها، ويمكن التسجيل من خلال إتباع الطرق التالية:

قم بالدخول على رابط موقع مكاني لبيع التذاكر Makani

ثم قم بإدخال الإسم بالكامل، والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور، ويجب أن تتكون من 8 خانات، وأن تحتوي على أرقام وحروف.

ثم أدخل رقم الجوال الخاص بك، وإختار الجنس سواء كان ذكر أو أنثي.

بعد ذلك أدخل تاريخ ميلادك.

ثم قم بالضغط على المربع أمام خيار (أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة).

في النهاية إضغط علي زر تسجيل.

طريقة حجز التذاكر من خلال موقع مكاني

بعد التسجيل في موقع مكاني يُمكن حجز تذاكر المباراة التي تريد مشاهدتها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع مكاني لبيع التذاكر Makani

ثم ضع مؤشر الفأرة على تبويب (مواعيد المباريات)، وسوف تلاحظ ظهور خيار (شراء التذاكر)، وهنا قم بالضغط عليه.

سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول.

قم بإدخال البريد الإلكتروني، وكلمة السر، ثم إضغط على زر (دخول).

ستظهر لك صور مجسم مقاعد إستاد مباراة كرة القدم، والرقم الخاص بكل مقعد، وهنا عليك الضغط على الرقم الذي تريده.

بعد ذلك سوف تظهر لك على يسار الصفحة جميع بيانات الحجز، مثل رقم المقعد، ورقم الصف، وسعر التذكرة.

وهنا إضغط على زر (تأكيد الحجز).

بعد ذلك قم بإختيار طريقة سداد قيمة التذكرة.

بعد سداد قيمة التذكرة، قم بالدخول مرة أخرى على موقع مكاني.

ثم إختار تبويب (مشترياتي)، وستلاحظ ظهور التذاكر التي قمت بحجزها.

في النهاية إضغط على زر تحميل التذكرة، وقم بطباعتها.

معلومات هامة عند حجز التذاكر من خلال مكاني