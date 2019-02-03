

عدن 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أُصيب أربعة يمنيين، في مخيم شليلة للنزوح بمديرية حرض في محافظة حجة، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.

وقالت مصادر محلية، إن طفلين وامرأتين أصيبوا بجراح بليغة بقذيفة استهدفت خيمتهم في القصف الحوثي وتم نقلهم إلى مستشفى في المملكة العربية

وهذه هي المرة الثانية التي تقصف فيها ميليشيا الحوثي المخيم بعد قصف مماثل في ال 26 من شهر ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل 8 نازحين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

// انتهى //

18:21ت م

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عدن 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأُصيب أربعة يمنيين، في مخيم شليلة للنزوح بمديرية حرض في محافظة حجة، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.وقالت مصادر محلية، إن طفلين وامرأتين أصيبوا بجراح بليغة بقذيفة استهدفت خيمتهم في القصف الحوثي وتم نقلهم إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية بمنطقة الطوال.وهذه هي المرة الثانية التي تقصف فيها ميليشيا الحوثي المخيم بعد قصف مماثل في ال 26 من شهر ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل 8 نازحين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.// انتهى //18:21ت م0183

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة أربعة مدنيين بينهم طفلين في قصف حوثي جديد على مخيم للنازحين بحرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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