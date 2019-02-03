ثقافي / "أسر ار الصلاة" .. محاضرة بتعاوني أحد رفيدة غدًا



ظهران الجنوب 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة أحد رفيدة غدًا, محاضرة بعنوان "أسرار الصلاة", تلقيها الداعية منيرة علي مانع بعد صلاة العصر, وذلك بمقر القسم النسائي.

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.

// انتهى //

17:51ت م

0180



ظهران الجنوب 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة أحد رفيدة غدًا, محاضرة بعنوان "أسرار الصلاة", تلقيها الداعية منيرة علي مانع بعد صلاة العصر, وذلك بمقر القسم النسائي.وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.// انتهى //17:51ت م0180

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