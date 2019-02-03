السعودية اليوم / الرئيس العراقي يستقبل رئيس اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر



بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم, رئيس اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر" بيتر ماورير" الذي يزور العراق حالياً على رأس وفد رفيع.

وأكد صالح "بحسب بيان صحفي رئاسي عراقي" أهمية إيلاء قضية النازحين واللاجئين في مختلف أنحاء العراق الاهتمام المناسب، مشدداً على ضرورة العمل الجاد لرفع بقايا الألغام والمتفجرات من المناطق المحررة.

ودعا إلى تعزيز العمل التطوعي الإنساني وتقديم يد العون للعوائل النازحة والمهجرة، خاصة في مجال الرعاية الصحية والنفسية.

من جانبه، استعرض "ماورير" جهود المنظمة في العراق والخدمات التي تقدمها لاسيما في مجال البحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم.

// انتهى //

17:06ت م

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بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم, رئيس اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر" بيتر ماورير" الذي يزور العراق حالياً على رأس وفد رفيع.وأكد صالح "بحسب بيان صحفي رئاسي عراقي" أهمية إيلاء قضية النازحين واللاجئين في مختلف أنحاء العراق الاهتمام المناسب، مشدداً على ضرورة العمل الجاد لرفع بقايا الألغام والمتفجرات من المناطق المحررة.ودعا إلى تعزيز العمل التطوعي الإنساني وتقديم يد العون للعوائل النازحة والمهجرة، خاصة في مجال الرعاية الصحية والنفسية.من جانبه، استعرض "ماورير" جهود المنظمة في العراق والخدمات التي تقدمها لاسيما في مجال البحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم.// انتهى //17:06ت م0170

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