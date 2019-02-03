السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تفتتح عيادة مكافحة التدخين المتنقلة والتوعوية

عرعر 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسافتتح مدير جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني عيادة مكافحة التدخين المتنقلة والتوعية, بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة اليوم, وذلك في بهو كلية التربية والآداب – شطر الطلاب بمقر الجامعة بمدينة عرعر, بمشاركة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي.وقدم مدير مجمع عيادات مكافحة التدخين التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حمود الرويلي, للحضور شرحاً عن أهداف العيادة وطرق التواصل معها بدءًا من مراجعة المدخن للعيادة وتسجيل بياناته وتشخيص حالته الطبية ودرجة اعتماده على النيكوتين وإعداد علاج سلوكي ودوائي ومتابعة حالة المدخن للوصول إلى إقلاعه عن التدخين.وأوضح أن العيادة تحتوي على مطويات ومطبوعات توعوية تبين مضار التدخين وآثاره السلبية على المجتمع والفرد من الناحية الصحية والاجتماعية والمادية والأخلاقية، وسبل مكافحتها، والحد منها وكيفية الإقلاع عنه، وما تقدمه الجهات المختصة في الشؤون الصحية في سبيل تعزيز دور الجامعة في الحفاظ على الصحة.من جانبه, بين مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله ولمان العازمي أن الجامعات هي الرافد الحقيقي للتنمية السكانية والاقتصادية للمجتمع ولها دور بارز في نشر التوعية والتثقيف الصحي بالمنطقة، مؤكداً استعداد الشؤون الصحية التام بالمنطقة في تقديم كل ما يعزز التعاون مع الجامعة في سبيل تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها وتبادل الخبرات والمعلومات، مقدماً باسمه وباسم الوفد المرافق له الشكر لمدير الجامعة المكلف على حفاوة الاستقبال ودعم سبل التعاون البناء والمثمر مع الجامعة.وفي الختام, أكد مدير الجامعة المكلف أن الجامعة مستمرة في تعزيز دورها الريادي في نشر التعليم والتوعية والتثقيف الصحي من خلال حملاتها الطبية المتنوعة وإشراف الطلبة في تنظيمها وإعدادها بمختلف الوسائل التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية.وأشار إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لتطوير التعاون وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مديرية الشؤون الصحية في مختلف المجالات الصحية والتوعوية بشطري الطلاب والطالبات من خلال العيادات الطبية، وتقديم الدعم للمديرية في مختلف الجوانب الأكاديمية والفنية والتدريبية والبحث العلمي وتبادل الخبرات.// انتهى //17:01ت م0162