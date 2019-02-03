

الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم, تقديم خدماتها للنساء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ولمدة عشرة أيام عمل رسمي، في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وخدمتهم في أماكن تواجدهم.

وتستقبل الوحدة المتنقلة منسوبات الجامعة والطالبات خلال فترة تواجدها بالموقع، إذ تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها, وإصدار سجل الأسرة للأمهات، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

// انتهى //

17:01ت م

0161



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسباشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم, تقديم خدماتها للنساء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ولمدة عشرة أيام عمل رسمي، في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وخدمتهم في أماكن تواجدهم.وتستقبل الوحدة المتنقلة منسوبات الجامعة والطالبات خلال فترة تواجدها بالموقع، إذ تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها, وإصدار سجل الأسرة للأمهات، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.// انتهى //17:01ت م0161

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.