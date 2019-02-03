شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: السعودية مستهدفة لأنها تدافع عن العرب والان مع التفاصيل

شن الإعلامي السوري عبدالجليل السعيد، اليوم، هجوما حادا على المنظمات والدول الغربية، التي تهاجم المملكة العربية السعودية.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"،: "حين أرى كعربي هذه الحملة ضد شباب السعودية من قبل بعض المنظمات والدول الغربية ، أدرك حجم أهمية هذا الجيل الواعد المتمسك بدينه ومملكته وقيادته السعودية مستهدفة لأنها تدافع عن العرب و المسلمين على كل جبهة و في كل محفل ولهذا شبابها هم عماد نهضتها".