شكرا لقرائتكم خبر عن أول تراجع في أسعار الذهب أمام الريال السعودي اليوم الأحد 3 نوفبر.. بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجعت أسعار الذهب أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل أسواق المملكة بعد سلسلة شهدها المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسبوع الماضي وأمس السبت. سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد: سعر الجرام عيار 24 158.95 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 22 145.71 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 21 139.09 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 18 119.22 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 14 92.72 ريال سعودي

سعر الجرام عيار 12 79.48 ريال سعودي

أوقية الذهب 4,943 ريالًا الجنيه الذهب 1,113 ريالًا أول تراجع في أسعار الذهب أمام الريال السعودي اليوم الأحد 3 نوفبر.. بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة

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