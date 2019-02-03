شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرأحمد بن فهد : جوائز " المنجزين " نجاحاً للوطن والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية المنجزين من المملكة والذين تم تكريمهم من مجلس أمناء المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للمنجزين العرب والد عقد مؤخرا تحت عنوان: «الإنجاز والابداع والتميز» بجمهورية مصر الشقيقة.

وأكد سموه خلال استقباله المنجزين في مكتبه بديوان الإمارة بأن الجوائز التي حصلوا عليها تعد إنجازا لهم ولوطهنم رفعوا من خلاله علم المملكة في هذا الملتقى العربي الأخوي ، متمنيا لهم التوفيق.

هذا وقد جاء اختيار المنجزين المتميزين ثقافياً وأدبياً واجتماعياً ورياضياً كنتيجة لرصد مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للحراك الإنساني، والأعمال الحثيثة التي قام بها المنجزين بكل تفان واخلاص مستحق لهذه الجوائز.

وفيما يلي المنجزين من المملكة العربية السعودية الذين تم تكريمهم وهم /

١-د/ صالح بن حمد السحيباني

الامين العام للمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر

٢- طلال بن سلطان الرشيد

جائزة الإنجاز والتميز في مجال المسئولية المجتمعية

٣- د/عبدالعزيز خالد الخالد

جائزة المنجزين العرب في مجال الرياضة

٤- الاستاذ عبدالرزاق بن علي التركي

جائزة الإبداع والتميز

٥- الدكتور راشد محفوظ آل زومة

جائزة المنجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية

٦- المقدم/ سعد عاتق الأكلبي

درع الإنجاز للمنجزين العرب

٧- الدكتور واصف كابلي

سفير النوايا الحسنة

٧- سامية داود البخاري

جائزة المنجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية

٨- الأستاذ محمد احمد الغمري

جائزة التميز في مجال الإبداع والإبتكار

٩- الأستاذ مفرح محمد العسيري

جائزة المنجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية

١٠- البطل حسام بن علي محنشي

جائزة صناع الإنجاز

١١- الدكتور عبدالله الجفالي

جائزة المنتجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية

١٢-الأستاذ احمد علي محنشي

جائزة المنجزين العرب في المسئولية المجتمعية

١٣- سعاد علي العسيري

جائزة التميز في الإعلام

١٤- عائشة عادل السيد

جائزة المنجزين العرب في الإبداع والتميز

١٥- رجاء فاضل القرني

جائزة التميز في الإعلام التنموي

١٦- الدكتور يعن الله بن سعيد الغامدي

جائزة المنجزين العرب في المسئولية المجتمعية

١٧- أيمن يعن الله الغامدي سفير النوايا الحسنة لثقافة الصورة الصامتة للعام 2018 رسام كاريكاتير مدرب معتمد في معهد ثقف

١٨- امل عبدالله العامري

جائزة التميز في ريادة الأعمال