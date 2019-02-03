شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بدعم رجال الأعمال للمبادرات الخلاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اعجابه بالمجتمع الخيري في المنطقة الشرقية، مشيراً الى ان الدور الذي يقوم به رجال الاعمال في تبني المشاريع الخيرية والعمل بها ودعمها ساهم وبشكل فعال في خروج الكثير من المبادرات الخلاقة

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتب سموه بالإمارة اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام عبداللطيف بن عبدالله الراجحي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة صدور قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية وتسيير أعمالها .

وشهد اللقاء حضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف بن حميد السفياني .

واستعرض سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها إطعام في مجال حفظ النعمة، معرباً عن اعجابه بتجربة الجمعية، والشراكات الفعالة التي تقوم بها مع القطاعين العام والخاص في سبيل حفظ النعمة من الهدر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وجود الجمعيات المتخصصة في المنطقة الشرقية كتجربة إطعام يساهم وبشكل مباشر في تحديد أهدافها وتحقيقها بدقة متناهية.

من جهته أعرب عبداللطيف بن عبدالله الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الجمعية عن جزيل الشكر والامتنان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للجمعية ، كاشفاً عن استعداد الجمعية لتنفيذ مجموعة من الشراكات المهمة خلال الفترة المقبلة ، تساهم في اشراك القطاع الخاص بتحمل جزء من مسؤولية حفظ النعمة بطرق مبتكرة ، مؤكداً في الوقت ذاته عن عزم الجمعية تنويع منتجاتها للمستفيدين من خلال إطلاق خطوط انتاج جديدة تشمل الأطعمة الجافة ، والفواكه الطازجة ، وإعادة تدوير الأطعمة الملموسة وغيرها من المنتجات التي تصب في حفظ النعمة من الهدر .