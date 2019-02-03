شكرا لقرائتكم خبر عن " الربيعة" يبحث البرامج المنفذة فى تعز والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء, بحث عدد من البرامج التنفيذية في محافظة تعز، والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات الصحية والغذائية والإيوائية المنفذة في المحافظة.
وقدّم محافظ تعز الشكر للمركز على الخدمات الجليلة في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان تعز و الشعب اليمني عمومًا, خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وأضاف أن مساعدات المركز شملت جميع المحافظات اليمنية دون تفريق, وخففت من معاناة اليمنيين جراء الاعتداءات الحوثية، مؤكداً أن من دون هذه المساعدات قد تكون الحالة أكثر سوءًا، موضحاً أن المركز يعطي عناية خاصة بتعز والجميع يعول عليه كثيراً.
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