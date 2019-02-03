شكرا لقرائتكم كسور بالأطراف السفلية والعلوية لقائد شاحنة انقلبت بعقبة الملك فهد في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365-عبدالعزيز العاتي-تصوير سعد الغامدي- الباحة

أصيب قائد شاحنة أعلاف، بكسور خطيرة بعدما انقلبت شاحنته ظهر اليوم الأحد في عقبة الملك فهد بمنطقة الباحة فيما باشر الحادث فِرق الدفاع المدني، والهلال الأحمر.

وأوضح عماد بن منسي الزهراني الناطق الرسمي للهلال الأحمر بالباحة أن حادث انقلاب شاحنة تحمل أعلافًا وقع عند الساعة 12:20 ظهر اليوم الأحد بعقبة الملك فهد بالباحة بعد نفق 18 حسب البلاغ الوارد للعمليات وتم توجيه فرقة إسعافية وبمباشرة القائد الميداني ومدير الشؤون الإسعافية من الهلال الأحمر للحادث.

وتابع : عند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابة محتجزة بداخل الشاحنة، وتم تخليص الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني بعد ذلك تم تسليم الإصابة للفرقة الإسعافية للهلال الأحمر، وتم التعامل معها إسعافياً بالموقع، مشيرًا إلى أن السائق المصاب من الجنسية الباكستانية.

ولفت إلى أن إصابته كانت عبارة عن كسور في الأطراف السفلية والعلوية، وتم التعامل معه إسعافياً ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد.

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