شكرا لقرائتكم ضبط 4 مواطنين كسروا السور الحديدي لمشروع تعديني في الجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 مواطنين قاموا بتكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في محافظة الجموم.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إنه تم إحالتهم للنيابة العامة.

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