شكرا لقرائتكم فيديو.. فزاع للسعوديين: أخذتني أرضكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - العلا

أشاد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بما تملكه المملكة من تراث وآثار ومعالم عمرانية تلفت الأنظار وتأخذ القلوب.

وخلال زيارته للعلا رفقة والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قال فزاع مخاطباً السعوديين: “كيف عندكم هذه الأرض وما تخبرونا عنها .. وتابع.. أخذتني أرضكم” في إشارة إلى إعجابه الشديد بما تحتوي عليه أرض المملكة من تراث ومعالم.

وتابع فزاع : أنا مهتم بالماراثون والخيل لكن اليوم تغيبت عن خيولي لأكثر من ساعتين واختفيت.

وأضاف أنه مندهش من عدم معرفة الكثير من أبناء المملكة بهذه الأرض وزيارتهم لها كاشفًا أنه سأل الكثير من السعوديين فأجابوه أن هذه هي المرة الأولى لهم التي يزورونها.

يذكر أن الشيخ حمدان وصل المملكة أمس برفقة والده الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي لحضور بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل التي أقيمت بمحافظة العلا.

وعبر تويتر عبر فزاع عن إعجابه بمدائن صالح حيث قال : مدائن صالح مكان ساحر بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى… هي شاهد على حضارة اندثرت وغيّبها التاريخ… حضارة ما بقي منها سوى مواقع أثرية تصيب من يأتي لاستكشافها بالذهول لروعتها.



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