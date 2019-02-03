الان تتابع نزاهة توضح حقيقة أسماء قائمة الفساد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ردت “خدمات الاستفسار” التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، على ما تداولته عدة جهات بشأن تحت عنوان “أسماء رافضي التصالح مع الدولة”.
وقالت الهيئة، في بيان، إنه لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من نزاهة ينشر عبر قنواتها الرسمية.
وكانت عدد من الجهات نشرت قائمة بعدة أفراد رفضت التصالح، بعد القبض عليهم في قضايا متعلقة بالفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة توضح حقيقة أسماء قائمة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.