الان تتابع نزاهة توضح حقيقة أسماء قائمة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ردت “خدمات الاستفسار” التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، على ما تداولته عدة جهات بشأن تحت عنوان “أسماء رافضي التصالح مع الدولة”.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من نزاهة ينشر عبر قنواتها الرسمية.

وكانت عدد من الجهات نشرت قائمة بعدة أفراد رفضت التصالح، بعد القبض عليهم في قضايا متعلقة بالفساد.