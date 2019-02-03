الان تتابع الأرصاد: استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة تلوث الشعيبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

باشرت فرق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استكمالًا لمتابعة حادث التسرب النفطي بساحل الشعيبة والذي رصد، الخميس الماضي، أعمالها الميدانية والتنسيقية مع الجهات المعنية وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى، حيث جرى التنسيق مع القطاعات لسرعة بدء عمليه إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ.

كما قامت الفرق الميدانية للهيئة، باتخاذ الإجراءات المعنية للتعرف على مصدر التلوث من خلال الوقوف على المصادر المحتملة مثل مراسي الوسائط البحرية للتحقق من تطبيقها الإجراءات الوقائية لمنع التلوث البحري، كما تم طلب سجل الوسائط البحرية التي أبحرت خلال الـ 72 ساعة الماضية لمنطقة الشعيبة.

وقامت الفرق بمسح ما يقارب 13 كيلومترًا لشاطئ الشعيبة لتحديد المناطق المتأثرة من جراء التلوث، حيث أظهرت النتائج تأثر الشاطئ الرملي بالزيت بطول 1400 متر وعرض متفاوت يتراوح ما بين (30 -50سم) وبعمق يتراوح (0.5 -5سم)، ولا زالت المتابعة الميدانية مستمرة لمراقبة الموقع .

ودعت الهيئة، رواد الشاطئ والمتنزهين والصيادين الابتعاد عن منطقة التلوث حفاظا على صحتهم.