الان تتابع القبض على 4 مواطنين كسروا سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في الجموم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365 نجحت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، في القبض على 4 مواطنين قاموا بتكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في محافظة الجموم. وحسب تغريدة عبر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، تم إحالتهم للنيابة العامة.

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