الغذاء والدواء السعودية تحذر من 6 منتجات وتطالب المستهلكين بالتخلص منهم .. تعرف عليها بالأسماء

بعد الأبحاث والتجارب التي قامت بها هيئة الغذاء والدواء السعودية لبعض المنتجات، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المواطنين من 6 منتجات متداولة بالأسواق السعودية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من مادة Diethylhexyl phthalate التي تم حذر تداولها، وبينت الهيئة أنها قامت بسحب عينات من هذه المنتجات للقيام بتحليلها بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، إلا أن النتائج أثبتت احتواء 6 أنواع من العطور على مواد محظورة بنسبه عالية.

الغذاء والدواء السعودية تحذر من 6 عطور مخالفة للاشتراطات الصحية

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن العطور المضبوطة تحتوي على نسبة عالية من من مادة Diethylhexyl phthalate المحظورة في قائمة المتطلبات على سلامة منتجات مستحضرات التجميل، والتي قد يسبب التعرض لنسبة عاليه منها الى مخاطر صحية للمستخدمين، وفيما يل سنعرض أسماء هذه العطور التي طالبت الهيئة من يمتلكها بالتخلص منها.

اسم المنتج مكان التصنيع تاريخ الصلاحية عطر مسك الحرم المملكة العربية السعودية 2 /11 /2021 أهلا مسك المدينة المملكة العربية السعودية 17 /11 /2021 أهلا عطر الحرم المملكة العربية السعودية 36 شهر بعد فتح العبوة أهلا عطر المقام المملكة العربية السعودية 36 شهر بعد فتح العبوة أهلا مسك الحرم المملكة العربية السعودية 36 شهر بعد فتح العبوة عطر الكعبة المملكة العربية السعودية لا يوجد عليه تاريخ صلاحية

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه العطور من الأسواق وتطالب المستهلكين بالتخلص من أي منتجات لديهم من هذه الأسماء، كما تناشد المستهلكين بضرورة الشراء من أمكان موثوقة.