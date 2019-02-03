شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على مغاسل الملابس في الطائف.. وضبط 93 مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

رصدت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الطائف، مخالفات صحية ونظامية بعدد من مغاسل الملابس في أحياء الطائف، ضمن البرنامج الرقابي على المنشآت المتعلقة بصحة المستهلك، حيث شملت الحملة أكثر من 137 مغسلة في نطاق خدمات البلديات الفرعية في أحياء شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف.

وأسفرت الحملة التفتيشية المكثفة عن ضبط 93 مغسلة مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، وذلك بمخالفات تنوعت بين تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني طرق النقل والغسيل، وسوء أماكن العمل الداخلية، وسكن العمال داخل المغاسل، وتكرار استخدام المياه لأكثر من مرة للغسيل، إضافة إلى تدني مستوى النظافة للعاملين.

وطبقت الأمانة الغرامات البلدية وفق لائحة الغرامات البلدية على المغاسل المخالفة، مع إلزامها بتصحيح المخالفات وفق جدول زمني مخصص لأعمال المتابعة الميدانية للتجاوزات في المرافق التجارية.

وكشفت أمانة الطائف تنفيذها خطة رقابية مكثفة تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتخصيص حملات مرحلية محددة لكل نشاط، وضبط المخالفات ودراسة أسبابها وبحث الحلول، مع توعية العاملين في الأنشطة المختلفة لتعزيز الوعي الصحي والبيئي، ومعالجة المخالفات المرصودة بشكل سريع حفاظاً على صحة المواطن، ومنع أي تجاوزات للاشتراطات الصحية، مع تغطية كافة المحاور من خلال التنسيق المباشر بين وكالة الخدمات والإدارات الإشرافية مع الفروع ومكاتب الخدمات البلدية.

ومن المتوقع أن تستمر الحملات لتشمل أكثر من 45 نشاطاً تجارياً، إضافة إلى العمل على معالجة الملاحظات ورفع كفاءة العمل في المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمغاسل والمخابز، ومتابعة جودة المعروضات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر المرافق التجارية، ومنع التجاوزات بأشكالها المختلفة.